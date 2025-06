MTI ACCÉLÈRE SUR LE NUCLÉAIRE

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce que MTI, une de ses filiales dédiée aux activités Défense et Énergie, a intégré l’Accélérateur Nucléaire de Bpifrance, après avoir obtenu la certification ISO 19443 spécifique à ce domaine d’activité.



Dans le cadre de son plan stratégique PILOT 28, FIGEAC AÉRO vise à optimiser ses capacités industrielles et commerciales en augmentant la spécialisation de ses moyens de production. Outre le développement d’usines et d’ateliers dédiés, le Groupe a ainsi procédé au recentrage stratégique et la spécialisation de ses filiales de diversification sur les segments porteurs de la défense et de l’énergie. Basée à Decazeville, MTI est l’une de ses filiales, avec un focus plus spécifique sur les équipements hydroélectriques et plus récemment le nucléaire.



Comme pour les secteurs de l’aéronautique civile et de la défense, FIGEAC AÉRO et MTI visent à développer une position et des capacités industrielles clés au sein d’un secteur répondant aux enjeux de souveraineté nationale.