MTB choisit Forsee Power pour le rétrofit de bus diesel en électriques en Amérique du Nord

(AOF) - Forsee Power, l'expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable et MTB Transit Solutions (l'un des principaux spécialistes nord-américains de la réparation et de la rénovation de bus) annoncent leur partenariat pour le rétrofit de bus en Amérique du Nord. Forsee Power fournira des systèmes de batteries à MTB pour convertir des bus diesel en véhicules électriques. Le premier projet de rétrofit au Canada a été lancé le mois dernier par la ville de Milton qui a annoncé son programme d'autobus électriques nommant MTB pour convertir une partie de sa flotte.

MTB a sélectionné Forsee Zen 16 Slim un système de batterie ultra-mince - le plus fin au monde au lancement - 135 mm de haut seulement qui peut tenir dans un espace très limité. Les packs batterie, de 16 kWh chacun, offre une excellente densité d'énergie et une durée de vie très élevée pour un coût total de possession très réduit.

Les systèmes de batterie s'intégreront au Nova Bus LFS 2017, un autobus de transport en commun largement utilisé en Amérique du Nord.

