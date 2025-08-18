MSNBC deviendra MS NOW et perdra son logo emblématique du paon avant la scission de Comcast

La chaîne d'information par câble MSNBC sera rebaptisée My Source News Opinion World, ou MS NOW, selon des notes internes consultées par Reuters lundi, alors que la société mère Comcast poursuit son projet de séparation de nombreux réseaux câblés de NBCUniversal dans le courant de l'année.

Comcast CMCSA.O prévoit de séparer ses chaînes câblées telles que CNBC et USA dans une nouvelle société appelée Versant , signalant un changement important dans sa stratégie médiatique alors que la diffusion en continu prend le dessus .

Les réseaux câblés et certaines autres chaînes perdront également le logo emblématique du paon associé à NBCUniversal, selon le mémo du directeur général de Versant, Mark Lazarus.

Comcast a l'intention de conserver des marques telles que le réseau de diffusion NBC et ses studios de cinéma et de télévision, qui devraient alimenter la croissance de son service de diffusion en continu Peacock.

"L'avenir de notre succès n'est pas lié au fait de rester au sein de la famille NBC et d'utiliser le paon comme élément de notre identité", a déclaré la présidente de MSNBC, Rebecca Kutler, dans un mémo séparé lundi.

Rebecca Kutler a également indiqué que MSNBC avait engagé des dizaines de journalistes et recruté pour près de 100 postes au sein de l'organisation en prévision de la séparation.

Lancée en 1996, MSNBC est l'acronyme de Microsoft and National Broadcasting Company, un nom issu de son précédent partenariat avec Microsoft MSFT.O et NBC. Le nom a fait son temps puisque Microsoft s'est retiré de la coentreprise qui détenait MSNBC en 2012.

CNBC conservera son nom, qui signifiait à l'origine Consumer News and Business Channel, et travaille à l'élaboration d'un nouveau logo, selon le mémo.

MSNBC est la dernière société de médias à avoir changé de nom, après que Warner Bros Discovery WBD.O soit revenu au nom HBO Max pour son service de streaming et que l'éditeur Dotdash Meredith, propriété d'IAC IAC.O , ait changé de nom pour devenir People.