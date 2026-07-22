MSCI va limiter à 25 % la part d'un même émetteur dans son indice MSCI USA Enhanced Value, à titre provisoire

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Le fournisseur mondial d'indices MSCI

MSCI.N a annoncé mardi qu'il allait plafonner temporairement à 25 % la pondération de tout émetteur individuel au sein de son indice MSCI USA Enhanced Value, afin de pallier les risques potentiels de concentration.

Ce plafond exceptionnel, qui fera l'objet d'une révision mensuelle, entrera en vigueur à compter du 1er septembre.

Cette mesure intervient alors que la hausse de quelques actions américaines à très forte capitalisation a accru la concentration au sein des indices boursiers, suscitant des inquiétudes quant à l'exposition des investisseurs à un petit nombre d'entreprises.

Les indices boursiers de MSCI servent de références pour des milliers de milliards de dollars d’actifs détenus par des fonds d’investissement, des régimes de retraite et des gestionnaires d’actifs, afin de mesurer la performance et d’orienter les décisions d’investissement.

En vertu de cette règle, si la pondération cumulée des titres d’un même émetteur dépasse 25 % un jour donné, MSCI réduira la pondération de cet émetteur à 20 % et redistribuera la pondération excédentaire de manière proportionnelle entre les autres émetteurs de l’indice.

MSCI a indiqué qu’elle examinait les niveaux de concentration au sein de ses indices "Enhanced Value" et qu’elle lancerait prochainement une consultation publique proposant des améliorations méthodologiques pour remédier à ce problème.