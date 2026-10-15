MSCI suspend les modifications de l'indice turc et met en garde contre un éventuel déclassement du marché

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MSCI a gelé certaines modifications de ses indices boursiers turcs et a déclaré qu'elle pourrait envisager de dégrader la notation du marché si les autorités ne parvenaient pas à réaliser des progrès suffisants pour répondre aux préoccupations des investisseurs concernant les pratiques du marché d'ici mi-2027.

Le marché boursier turc fait l’objet d’une surveillance étroite de la part des investisseurs en raison des calculs relatifs au flottant et de soupçons de transactions coordonnées sur certaines actions.

Le fournisseur d’indices a précisé que ce gel prenait effet immédiatement et resterait en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

MSCI a déclaré qu’il continuerait à surveiller le marché et à solliciter l'avis des investisseurs. Si des progrès suffisants ne sont pas constatés d’ici juin 2027, il pourrait lancer une consultation visant à reclasser la Turquie, la faisant passer du statut de marché émergent à celui de marché frontalier ou autonome.

Les investisseurs institutionnels avaient fait part de leurs inquiétudes concernant d’éventuelles opérations coordonnées par le biais de participations de fonds liées à certaines petites sociétés cotées, ce qui, selon MSCI, sapait la confiance dans les estimations du flottant.

"Les investisseurs institutionnels devront constater une application crédible et durable des mesures de lutte contre les opérations coordonnées, ainsi que des normes de publication permettant une vérification indépendante du flottant des titres turcs", a déclaré MSCI.