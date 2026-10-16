MSCI suspend certaines modifications des indices turcs et met en garde contre un éventuel déclassement du marché

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* MSCI suspend certaines modifications de ses indices turcs avec effet immédiat

* Les investisseurs invoquent des préoccupations liées au flottant et à la coordination des opérations boursières

* La Turquie risque un déclassement si les réformes s'avèrent décevantes d'ici juin 2027

* Le statut de marché émergent est maintenu; un nouvel examen est prévu l'année prochaine

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article)

par Mrinmay Dey et Rodrigo Campos

MSCI MSCI.N a gelé jeudi certaines modifications de ses indices boursiers turcs, affirmant avoir besoin de plus de temps pour évaluer les réformes du marché et mettant en garde contre un éventuel déclassement si des progrès suffisants n'étaient pas réalisés d'ici mi-2027.

Le marché boursier turc a fait l’objet d’une surveillance étroite de la part des investisseurs concernant le calcul du flottant et des soupçons de transactions coordonnées sur certaines actions.

La décision de MSCI ne modifie pas le statut de marché émergent de la Turquie, mais un futur déclassement au statut de marché frontalier pourrait déclencher des ventes de la part des fonds qui répliquent l’indice MSCI Emerging Markets.

Ce gel a pris effet immédiatement et restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre, affectant les changements découlant des révisions d’indices et des événements d’entreprise impliquant des titres turcs.

MSCI a indiqué que cette décision faisait suite à des préoccupations soulevées lors de sa révision 2026 de la classification des marchés concernant “d’éventuelles opérations coordonnées par le biais de participations de fonds étroitement liés à certaines petites sociétés cotées”.

De telles pratiques pourraient compromettre la fiabilité des estimations du flottant et l’intégrité du marché dans son ensemble, a précisé le fournisseur d’indices.

“Les investisseurs institutionnels devront constater une application crédible et durable des mesures de lutte contre les opérations coordonnées, ainsi que des normes de publication permettant une vérification indépendante du flottant des titres turcs”, a déclaré MSCI.

La Turquie dispose d’un nombre relativement restreint de titres répondant aux exigences de taille et de liquidité des investisseurs institutionnels mondiaux, ce qui concentre les capitaux sur une poignée de valeurs et renforce la surveillance des calculs du flottant et de l’activité de transactions.

L’indice de référence BIST 100 .XU100 est en passe d’enregistrer une cinquième baisse hebdomadaire consécutive et a perdu plus de 20 % par rapport à son plus haut historique atteint en mai.

Dans le cadre de ce gel, MSCI n’augmentera pas les facteurs d’inclusion des investisseurs étrangers ni le nombre d’actions utilisées dans ses indices, n’ajoutera pas de titres à l’indice MSCI Turkey Investable Market Index et ne procédera pas à des passages vers des indices de segments de taille supérieurs.

MSCI a indiqué que si des progrès suffisants n’étaient pas constatés d’ici juin 2027, l’entreprise pourrait prendre des mesures supplémentaires, notamment lancer une consultation sur un éventuel déclassement de la Turquie du statut de marché émergent à celui de marché frontalier ou autonome.

L’entreprise continuera à solliciter les retours des acteurs du marché et à surveiller l’efficacité des mesures réglementaires et coercitives.

S&P Dow Jones Indices SPGI.N a également averti en juillet que la Turquie risquait une rétrogradation de la catégorie “marché émergent” à celle de “marché frontalier”, en raison de problèmes de transparence du marché et d’autres préoccupations.