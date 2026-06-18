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MSCI souligne des préoccupations persistantes en matière de transparence en Indonésie
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 22:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MSCI a déclaré jeudi que les inquiétudes concernant l'attractivité des investissements en Indonésie persistaient en raison du manque de transparence des structures d'actionnariat et des signes de comportements de marché coordonnés, à l'occasion de la publication des résultats de son rapport 2026 sur l'accessibilité des marchés mondiaux.

Le fournisseur d’indices a indiqué que l’opacité des données relatives à l’actionnariat et à l’activité du marché nuit à une formation correcte des prix et limite la capacité des investisseurs internationaux à évaluer le flottant réel des sociétés cotées.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/06/2026 à 22:59:27.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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