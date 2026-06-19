MSCI soulève de nouvelles préoccupations concernant la transparence en Indonésie à la veille de son verdict sur les marchés émergents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* MSCI souligne le manque de transparence en matière d'actionnariat

* Les contraintes sur le marché des changes persistent: absence de marché offshore efficace, maintien des limites onshore

* L'attention se porte désormais sur la décision de la semaine prochaine concernant le statut de marché émergent de l'Indonésie

* Les valeurs de référence de Jakarta évoluent en dents de scie face à l'examen de MSCI

(Ajout de la réaction du marché au paragraphe 3, ainsi que des commentaires d'investisseurs et d'analystes) par Ankur Banerjee et Roshan Thomas

MSCI a soulevé de nouvelles inquiétudes quant à l'attractivité de l'Indonésie pour les investisseurs, invoquant une visibilité limitée sur l'actionnariat et des comportements de transactions coordonnés, bien que les investisseurs s'attendent à ce que le pays conserve son statut de marché émergent lors d'une révision décisive la semaine prochaine.

Les marchés financiers indonésiens se sont effondrés depuis que MSCI a signalé en janvier des problèmes de transparence et a mis en garde contre un éventuel déclassement au statut de marché «frontière», une mesure jugée peu probable mais qui pourrait déclencher des sorties de capitaux pouvant atteindre 13 milliards de dollars.

Vendredi, les .JKSE actions indonésiennes ont oscillé entre de légers gains et pertes en début de séance, les investisseurs évaluant les implications de l’examen de l’accessibilité du marché réalisé par MSCI, publié dans la nuit.

L'indice de référence boursier de Jakarta a reculé d'environ 29% depuis le début de l'année 2026, ce qui en fait le marché boursier majeur le moins performant au monde, les investisseurs étrangers ayant vendu pour environ 3,65 milliards de dollars d'actions indonésiennes.

Jeudi, MSCI a abaissé à « négatif » le critère de fluidité de l’information de l’Indonésie, reflétant ainsi l’opacité des données sur l’actionnariat et l’activité du marché.

Cela nuit à une formation correcte des prix et limite la capacité des investisseurs internationaux à évaluer le véritable flottant des entreprises, a déclaré le fournisseur d’indices.

Cependant, Mohit Mirpuri, gestionnaire de fonds chez SGMC Capital à Singapour, a déclaré que cette réévaluation était plus nuancée que ne le laissaient entendre les gros titres, soulignant qu’un seul indicateur d’accessibilité s’était détérioré, tandis que l’Indonésie continuait d’obtenir de bons résultats par rapport à ses pairs, notamment la Corée du Sud, la Chine et l’Inde, sur plusieurs critères clés.

“Le point essentiel est qu’il ne s’agit pas d’une détérioration généralisée du cadre d’accessibilité de l’Indonésie,” a-t-il déclaré. “Notre scénario de base reste que l’Indonésie conserve son statut de marché émergent.”

L’avertissement lancé par MSCI en janvier a déclenché une série de mesures de réforme de la part des autorités, notamment le doublement du flottant minimum des sociétés cotées à 15%, alors que les principaux dirigeants de la bourse et de l’organisme de régulation ont démissionné en l’espace d’un seul après-midice mois-là.

Une dégradation de la notation par MSCI, l’un des principaux fournisseurs d’indices boursiers suivis par des milliards de dollars d’investissements passifs, obligerait les fonds indiciels à vendre et mettrait la pression sur les gestionnaires actifs dont les performances sont évaluées par rapport aux indices MSCI pour qu’ ils réduisent leur exposition.

Gary Tan, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments basé à Singapour, a déclaré que l’évaluation de MSCI confirmait que le principal défi de l’Indonésie restait d’ordre structurel.

M. Tan s’attend également à ce que l’Indonésie conserve son statut de marché émergent, “les pressions actuelles agissant davantage comme un catalyseur de nouvelles réformes du marché que comme un déclassement à court terme”.

En avril, MSCI avait prolongé son examen des marchés indonésiens et, en mai, avait retiré de ses indices six entreprises, dont la plupart étaient liées à des magnats, ce qui avait entraîné une nouvelle chute brutale des actions.

L’examen minutieuxde MSCI a mis en lumière des inquiétudes plus profondes concernant l’Indonésie sous la présidence de Prabowo Subianto, alors que ses mesures populistes et les craintes quant à la santé budgétaire ont poussé la roupie IDR= à des plus bas historiques, incitant la banque centrale à relever ses taux d’intérêt ces dernières semaines pour soutenir la devise.

MSCI a souligné que l’Indonésie ne disposait d’aucun marché des changes offshore efficace, tandis que le marché onshore est soumis à des contraintes.

Les agences de notation Moody's et Fitch ont abaissé leurs perspectives de notation de la dette indonésienne à « négative » plus tôt cette année, invoquant une crédibilité réduite des décideurs politiques alors que cette économie de 1.400 milliards de dollars, autrefois chouchoute des marchés, est confrontée à une baisse de la confiance des investisseurs .

Jeffrosenberg Chen Lim, responsable de la recherche chez Maybank en Indonésie, a déclaré que les commentaires de MSCI indiquaient que l'accent n'était plus mis sur les questions techniques d'accès au marché, mais sur les préoccupations liées à la confiance et à la gouvernance, qui sont souvent plus difficiles à résoudre et prennent davantage de temps.

“L’Indonésie pourrait échapper à une dégradation cette année, mais elle pourrait rester sous surveillance jusqu’à ce que les régulateurs démontrent des améliorations significatives en matière de transparence, de normes de publication d’informations et de surveillance des marchés.”