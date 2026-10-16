MSCI, ses classifications et leur signification

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Le fournisseur mondial d'indices MSCI a annoncé vendredi qu' il envisageait de rétrograder le marché boursier indonésien , le faisant passer de la catégorie « marchés émergents » au statut « autonome », ce qui porterait un coup dur à la plus grande économie d'Asie du Sud-Est.

La nouvelle a stupéfié les investisseurs et irrité les responsables à Jakarta, provoquant une chute des actions .JKSE et de la roupie IDR= , cette mesure étant plus sévère qu’une précédente menace de déclassement au statut de « marché frontalier ».

MSCI précise qu’elle classe ses indices en quatre catégories en fonction du niveau de développement économique, de la taille et de la liquidité du marché, ainsi que de son ouverture aux investisseurs. Ces catégories sont les suivantes:

* MARCHÉS DÉVELOPPÉS Cette classification concerne les marchés boursiers les plus matures et les plus accessibles, offrant un accès pratiquement illimité aux investisseurs étrangers, des flux de capitaux très importants, des systèmes de transactions efficaces et des cadres réglementaires stables. Pour être éligible, un marché doit afficher un revenu national brut par habitant supérieur de 25 % au seuil de revenu élevé fixé par la Banque mondiale pendant trois années consécutives. Les États-Unis, le Japon et Singapour entrent dans cette catégorie.

* MARCHÉS ÉMERGENTS Bien que le cadre de classification de MSCI pour les « marchés émergents » ne comporte pas d’exigences en matière de développement économique, les pays de ce segment sont généralement ceux considérés comme des économies émergentes. La classification « marché émergent » s’applique aux marchés présentant une ouverture significative à la participation étrangère et une fluidité des flux de capitaux, mais comportant encore certaines restrictions par rapport à un « marché développé ». Le marché doit également disposer, entre autres, d’un cadre opérationnel de transactions solide et éprouvé. Les marchés de cette catégorie comprennent le Brésil, la Chine, l’Inde et la Corée du Sud. L’Indonésie en fait également partie, mais sa pondération dans l’indice est tombée à 0,4 % fin septembre, contre 1,16 % en début d’année.

* MARCHÉS FRONTALIERS Il s’agit des marchés boursiers de plus petite taille, moins développés ou moins accessibles. Il suffit qu’une seule entreprise réponde aux critères d’éligibilité du MSCI et que le marché soit relativement ouvert aux investisseurs étrangers et permette, au moins partiellement, l’entrée et la sortie de capitaux, avec des systèmes de transactions modérément efficaces et des cadres institutionnels stables. Cette classification comporte une sous-catégorie de « marchés frontières avancés », qui offrent une meilleure accessibilité aux investisseurs mais dont la taille et la liquidité restent limitées. Les marchés de la catégorie « frontières » comprennent le Vietnam, le Pakistan et le Maroc. Les « marchés frontières avancés » comprennent des pays européens tels que la Lettonie et l’Estonie.

* MARCHÉ AUTONOME L’indice MSCI des « marchés autonomes » ne classe pas les marchés dans les indices « émergents » ou « frontières », mais utilise leurs critères en matière de taille et de liquidité. Une reclassification au statut de « marché autonome » peut résulter d’une détérioration grave de l’accessibilité du marché ou de sa taille et de sa liquidité. Les marchés nouvellement éligibles figurent également dans cette catégorie. Les marchés classés comme « autonomes » comprennent l’Argentine, le Panama et l’Ukraine. Si l’Indonésie venait à être reclassée dans cette catégorie, elle deviendrait la plus grande économie du groupe, avec une taille plus de deux fois supérieure à celle de l’Argentine, qui occupe la deuxième place.