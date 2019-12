MSCI rend publiques les notes ESG de 2.800 entreprises

(NEWSManagers.com) - Depuis le 25 novembre, les notes ESG de MSCI de 2.800 entreprises de l' indice MSCI ACWI sont accessibles via un moteur de recherche sur le site msci.com. Cette disponibilité sera élargie à 7.500 entreprises en 2020.

MSCI ESG Research note les entreprises sur une échelle comprise entre AAA et CC en fonction de leur exposition aux risques ESG et de la manière dont ils gèrent ces risques par rapport à leurs concurrents. Les notations sont bâties en utilisant 1.000 critères provenant des documents publiés par les entreprises et d' autres sources, sur 37 problématiques ESG clés qui sont revues chaque semaine. MSCI indique s' appuyer sur l' intelligence artificielle et le machine learning, ainsi que sur une équipe de 200 personnes pour produire ces données.