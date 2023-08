MSCI rachète un fournisseur américain de données pour les marchés privés

- MSCI a récemment acquis The Burgiss Group, un fournisseur américain de données et de solutions technologiques pour les marchés privés. MSCI détenait déjà une participation minoritaire de 34?% dans cette entreprise depuis 2020. Le fournisseur américain a acquis les 66?% restant pour un montant de 697 millions de dollars. Depuis 2020, MSCI a investi au total 913 millions de dollars dans cette acquisition, selon un communiqué de presse. A lire aussi: Les députés américains lancent une enquête sur BlackRock et MSCI Basé à Hoboken, dans le New Jersey, Burgiss couvre près de 13?000 fonds d’actifs non cotés à l’échelle mondiale, représentant 15.000 milliards de dollars d’investissements à travers le capital-investissement, l’immobilier privé, la dette privée, l’infrastructure et les ressources naturelles.MSCI renforce ses capacités dans le domaine des actifs privés. Le géant américain a racheté Real Capital Analytics en septembre 2021 pour couvrir les actifs réels. Avec l’acquisition de Burgiss, MSCI vise à renforcer ses produits dans le domaine des actifs privés, permettant ainsi aux investisseurs d’évaluer les informations fondamentales, et de comparer la performance et le risque des actifs privés et cotés pour l’allocation des actifs. A lire aussi: MSCI réduit la pondération des actions Adani dans ses indices

Tuba Raqshan