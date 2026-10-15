MSCI lance une consultation pour reclasser l'Indonésie de marché émergent à marché autonome

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Le fournisseur d'indices MSCI a annoncé vendredi avoir lancé une consultation sur une reclassification potentielle de l'Indonésie, du statut de marché émergent à celui de marché autonome, citant des inquiétudes persistantes concernant l'attractivité pour les investisseurs et la gouvernance du marché boursier du pays.