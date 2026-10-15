MSCI lance une consultation pour reclasser l'Indonésie de marché émergent à marché autonome

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fournisseur d'indices MSCI a annoncé vendredi avoir lancé une consultation sur une reclassification potentielle de l'Indonésie, du statut de marché émergent à celui de marché autonome, citant des inquiétudes persistantes concernant l'attractivité pour les investisseurs et la gouvernance du marché boursier du pays.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer