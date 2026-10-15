MSCI gèle certaines modifications d'indice pour la Turquie et met en garde contre une éventuelle reclassification du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MSCI a annoncé jeudi avoir gelé certaines modifications de son indice pour les actions turques, le temps d'évaluer si les mesures mises en place par les autorités turques améliorent la transparence du marché et répondent aux préoccupations des investisseurs.

MSCI a précisé que la Turquie pourrait voir son statut de marché émergent revu à la baisse si des progrès suffisants n'étaient pas constatés d'ici juin 2027.