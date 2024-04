MSCI France Annual Property décroche brutalement de plus de 7?%

Un véritable trou d’air. Les chiffres, bilans et constats s’enchaînent et ne varient pas sur une année 2023 qui aura été catastrophique pour le secteur de l’immobilier. Dernier en date, le décompte de l’indice MSCI France Annual Property qui affiche une performance annuelle de -7,7% à fin 2023. Il s’agit d’« une chute brutale par rapport à 2022, qui n’avait pas été observée depuis le début des années 90 et s’explique par la forte baisse des valeurs vénales », indique une note de MSCI. « Avec un rendement en capital de -14,1% en 2023, l’immobilier de bureaux a été le secteur le plus touché du fait du réajustement des prix liés à la remontée des taux d’intérêt et plus spécifiquement de l’évolution des modes de travail. Les bureaux à Paris ont été également très impactés malgré des croissances de loyers dynamiques portées par l’indexation des loyers et la baisse du taux de vacance », souligne Carine Dassé, executive director chez MSCI. A l’inverse, l’immobilier de santé et de l’hôtellerie ont résisté, à la faveur d’une baisse modérée des valeurs vénales compensée par un rendement locatif plus élevé que celui des autres secteurs, avec notamment 5,4?% pour l’immobilier de santé.

Sur les 10 dernières années, l’immobilier a affiché une performance moyenne de 5?% par an, inférieure à la performance long terme sur 26 ans de 7,6?% par an.

L’indice MSCI France Annual Property a été calculé sur un échantillon de 7.900 actifs, soit 150 immeubles supplémentaires par rapport à 2022, pour une valeur de près de 200 milliards d’euros à décembre 2023.

L'Agefi