MSCI envisage de rétrograder l'Indonésie au statut de "marché autonome"

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(Réécriture du paragraphe 1, ajout de précisions tout au long du texte)

MSCI MSCI.N a déclaré vendredi qu'il envisageait de rétrograder l'Indonésie du statut de marché émergent à celui de marché autonome, invoquant des inquiétudes persistantes concernant l'attractivité pour les investisseurs et la gouvernance du marché boursier du pays.

Le fournisseur d’indices a lancé une consultation sur cette proposition de déclassement après avoir averti, en juin , que l’Indonésie pourrait faire l’objet d’une reclassification si les inquiétudes concernant l’accessibilité du marché persistaient.

MSCI a indiqué que les investisseurs avaient fait part de leurs inquiétudes concernant l’opacité des structures de propriété, la concentration des participations et les soupçons de transactions coordonnées, éléments qui, selon l’organisme, nuisaient à l’attractivité du marché pour les investisseurs.

Les autorités indonésiennes ont depuis annoncé des réformes, notamment un renforcement des obligations d’information des actionnaires et une feuille de route visant à instaurer un seuil minimal de flottant de 15%. Toutefois, MSCI a indiqué que les acteurs du marché n’avaient pas encore constaté de preuves tangibles que ces mesures aient amélioré de manière significative le fonctionnement du marché.

"En conséquence, MSCI estime que le maintien de la classification de l’Indonésie en tant que marché émergent n’est plus approprié et lance une consultation sur une proposition visant à reclasser l’Indonésie en tant que marché autonome", a déclaré MSCI.

La consultation se déroulera jusqu’au 30 avril 2027, la décision finale devant être prise d’ici le 30 juin.