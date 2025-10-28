MSCI annonce une hausse de son bénéfice au troisième trimestre grâce à une forte demande de produits indiciels

Le fournisseur d'indices MSCI MSCI.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, l'amélioration des dépenses des clients ayant stimulé la demande pour ses produits indiciels et ses services d'analyse.

MSCI crée des indices boursiers qui servent de référence pour des billions de dollars d'actifs détenus par des fonds d'investissement, des régimes de retraite et des gestionnaires d'actifs afin de mesurer les performances et de guider les décisions d'investissement.

Lorsque MSCI obtient de bons résultats, cela indique une demande saine pour l'investissement indiciel et les données de marché. À l'inverse, des résultats médiocres peuvent signaler un repli des investisseurs ou des vents contraires dans le secteur de la gestion des investissements.

Le fournisseur de données a enregistré un bénéfice de 325,4 millions de dollars pour le trimestre se terminant le 30 septembre, soit 4,25 dollars par action, contre 280,9 millions de dollars, soit 3,57 dollars par action, un an plus tôt.

Les abonnements récurrents dans le segment des indices ont augmenté de 8,3 % en glissement annuel pour atteindre 242,6 millions de dollars au cours du trimestre de septembre, grâce à la croissance des produits d'indices pondérés en fonction de la capitalisation boursière.

Cela a entraîné une hausse de près de 9,5 % du revenu d'exploitation total, qui s'élève à 793,4 millions de dollars, tandis que l'augmentation des frais basés sur les actifs y a également contribué.

Les marchés américains ont poursuivi leur ascension, la baisse des taux d'intérêt et l'exubérance de l'IA atténuant les inquiétudes des investisseurs concernant les fissures du marché de l'emploi et les tarifs douaniers.

Cela marque un revirement brutal par rapport à avril, lorsque la politique commerciale erratique du président américain Donald Trump a ébranlé les marchés du monde entier.

Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 7 %, l'entreprise ayant dépensé davantage pour la rémunération des employés et les technologies de l'information.