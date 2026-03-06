MSCI acquiert Vantager

(AOF) - MSCI Inc. fait l'acquisition de Vantager, une plateforme native d'IA simplifiant la due diligence pour les investisseurs institutionnels sur les marchés privés. Cette acquisition accélère la stratégie de MSCI visant à offrir aux investisseurs une expérience fluide et intégrée sur l'ensemble de cette classe d'actifs.

Grâce à ses solutions d'analyse et ses benchmarks de pointe, MSCI renforce ainsi sa capacité à accompagner tout le cycle de vie des investissements, de la phase de pré-investissement à la gestion post-investissement.

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées et l'impact ne devrait pas être significatif pour les résultats de MSCI.

Fondée en 2024 et basée à New York, Vantager a mis au point une solution innovante basée sur l'IA pour aider les investisseurs à extraire et analyser plus efficacement les documents non structurés transmises par les General Partners (GP) dans les salles de données ( data rooms ). La plateforme automatise la due diligence en générant des rapports intelligents et des indicateurs standardisés. Elle aide ainsi les détenteurs d'actifs (asset owners), les conseillers en gestion de patrimoine et les fonds de fonds à optimiser leurs prises de décision.

La plateforme Vantager permet d'évaluer les gérants, les fonds et les portefeuilles avec plus de rapidité et de précision. En automatisant l'extraction d'informations et la production de rapports, elle apporte une structure rigoureuse à l'un des domaines les plus manuels de l'investissement privé.

"La due diligence est l'une des étapes les plus chronophages et les plus fragmentées de l'investissement sur les marchés privés, mais aussi l'une des plus essentielles", a déclaré Luke Flemmer, responsable des actifs privés chez MSCI.

"Vantager apporte des capacités d'IA innovantes qui contribuent à automatiser cette étape, permettant ainsi aux investisseurs de prendre des décisions plus éclairées et plus rapides.", précise t-il.