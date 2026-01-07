MSCI abandonne son projet d'exclure les sociétés de trésorerie d'actifs numériques et lance une étude plus large

MSCI a déclaré mardi qu'elle ne donnerait pas suite à une proposition visant à exclure les sociétés de trésorerie d'actifs numériques, ou DATCO, de ses indices, mais qu'elle lancerait une consultation plus large sur la manière dont les sociétés non opérationnelles devraient être traitées.

MSCI a déclaré qu'elle maintiendrait le traitement actuel des entreprises figurant sur sa liste préliminaire de DATCO, définies comme celles dont les actifs numériques représentent 50 % ou plus du total des actifs.

Cela signifie que Strategy MSTR.O restera pour l'instant dans les indices de référence mondiaux de l'entreprise.

Les actions de Strategy ont augmenté d'environ 6 % dans les échanges après le marché. L'action a chuté d'environ 47,5 % en 2025.

"MSCI a confirmé que les sociétés de trésorerie à actifs numériques resteront dans les indices MSCI pour la révision de février 2026. Un résultat fort pour l'indexation neutre et la réalité économique", a déclaré Strategy dans un post sur X.

MSCI a déclaré que les commentaires des investisseurs ont montré une préoccupation que certains DATCOs partagent des caractéristiques avec les fonds d'investissement.

"La distinction entre les sociétés d'investissement et les autres sociétés qui détiennent des actifs non opérationnels, tels que les actifs numériques, dans le cadre de leurs opérations principales plutôt qu'à des fins d'investissement, nécessite des recherches supplémentaires et une consultation avec les participants au marché", a déclaré MSCI dans le communiqué.

"Par exemple, l'évaluation de l'éligibilité à l'indice à travers une gamme de ces types d'entités peut nécessiter des critères d'évaluation d'inclusion supplémentaires, tels que des indicateurs basés sur les états financiers ou d'autres indicateurs."