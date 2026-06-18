MSCI abaisse la note de l'Indonésie pour le critère « flux d'informations » en raison de préoccupations liées à la transparence

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* MSCI souligne que le manque de transparence en matière d'actionnariat et les opérations coordonnées constituent des risques majeurs en Indonésie

* Les contraintes de change persistent en Indonésie: absence de marché offshore efficace et maintien des limites sur le marché onshore

* L'indice boursier de référence de Jakarta a chuté de plus de 27 % en 2026

(Réécriture complète avec davantage de détails et de contexte)

Jeudi, MSCIa abaissé à «négatif» la note attribuée à l’Indonésie au critère de circulation de l’information, réitérant ses inquiétudes concernant la transparence des structures d’actionnariat et les signes de transactions coordonnées sur le marché boursier du pays, dans son rapport 2026 sur l’accessibilité des marchés mondiaux.

Les marchés financiers indonésiens se sonteffondrés depuis que MSCI a, en janvier, soulevé des préoccupations concernant la transparence et averti d’un déclassement du statut de marché émergent à celui de marché «frontière», une mesure susceptible de déclencher des sorties de capitaux pouvant atteindre 13 milliards de dollars.

L’indice de référence de la Bourse de Jakarta , l’ .JKSE , a chutéde plus de 27 % cette année, ce qui en fait le marché majeur le moins performant au monde, les investisseurs étrangers ayant vendu pour environ 3,76 milliards de dollars d’ actions indonésiennes depuis le début de l’année 2026.

L’indiceur a déclaré que ce déclassement reflétait l’opacité des données relatives à l’actionnariat et à l’activité du marché, ce qui nuit à une formation correcte des prix et limite la capacité des investisseurs internationaux à évaluer le flottant réel des sociétés cotées.

MSCI a également souligné que les contraintes du marché des changes constituaient un autre obstacle pour les investisseurs.

“Il n’existe pas de marché des changes offshore efficace et le marché des changes onshore en Indonésie est soumis à des contraintes”, a déclaré MSCI, soulignant que le niveau de libéralisation du marché des changes restait limité.

L’avertissement de janvieretla chute des marchésqui s’en est suivieavaient déclenché une série de mesures de réforme, notamment le doublement du flottant minimum des sociétés cotées à 15 %, alors que les dirigeants de la bourse et de l’organisme de régulation démissionnaient en l’espace d’un après-midi.

En avril, MSCI a prolongé son examen des marchés indonésiens et, en mai, a retiré de ses indices six sociétés , dont la plupart étaient liées à des magnats, ce qui a entraîné une nouvelle chute brutale des cours boursiers.

Concernant la Corée du Sud, MSCI a indiqué que le pays avait poursuivi les mesures de réforme engagées ces dernières années, mais que les problèmes sous-jacents d’accessibilité au marché restaient sans solution.