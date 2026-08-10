MSC et BlackRock retirent leur demande d'autorisation pour l'acquisition d'une participation dans le port de Barcelone

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Le géant du transport maritime MSC et le fonds d'investissement BlackRock BLK.N ont retiré leur demande adressée à l'autorité européenne de la concurrence visant à faire approuver leur projet d'acquisition du terminal portuaire de Barcelone détenu par CK Hutchison 0001.HK , comme l'indique un document réglementaire. La Commission européenne, qui est chargée de veiller au respect des règles de concurrence au sein de l’UE, a ouvert une enquête approfondie en décembre dernier, craignant que cette opération n’entraîne une hausse des prix ou une baisse de la qualité des services offerts par les terminaux à conteneurs.

Aux termes de l’accord, Terminal Investment Limited Holding (TiL) — une filiale de la société suisse MSC Mediterranean Shipping Company — et BlackRock auraient acquis le contrôle conjoint du terminal de Hutchison au port de Barcelone.

Ce terminal constitue la principale porte d’entrée maritime pour les marchandises à destination et en provenance de Barcelone et de son arrière-pays. Il assure également la liaison avec le trafic à destination et en provenance de l’Europe du Sud.

L’UE a averti que l’entité issue de la fusion aurait pu entraver l’activité des compagnies maritimes concurrentes, MSC bénéficiant d’un traitement préférentiel.

BlackRock, MSC et CK Hutchison n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.