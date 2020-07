Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MSC dépasse Ryanair dans la liste des dix plus gros pollueurs d'Europe Reuters • 03/07/2020 à 13:14









BRUXELLES, 3 juillet (Reuters) - Mediterranean Shipping Company (MSC) a intégré le classement des dix premiers pollueurs d'Europe, devant Ryanair, montre une étude européenne réalisée à partir de données regroupées par Transport & Environment (T&E), une organisation rassemblant une cinquantaine d'ONG. Selon T&E, MSC a rejeté en 2019 10,72 millions de tonnes de dioxyde de carbone et s'est ainsi hissé à la septième place de la liste, devant Ryanair, responsable de l'émission de 10,53 millions de tonnes de CO2. Les entreprises du secteur des transports ne sont pas encore intégrées au système communautaire d'échange de quotas d'émission (ETS), mais la Commission européenne a l'intention de les y faire entrer en 2021 afin de les inciter à réduire les émissions de gaz à effet de serre. MSC et Ryanair émettent toutefois moins de CO2 que les centrales à charbon qui les devance dans le classement des plus gros pollueurs européens. (Marine Strauss et Kate Abnett; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées RYANAIR HLDGS LSE +0.34%