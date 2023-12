MRM : Louis Bourrousse nommé Président du Conseil d’administration

Il a, depuis, vu ses fonctions chez Scor s'élargir : après avoir occupé les fonctions de Directeur général par intérim en début d'année, il a été nommé, fin mai, directeur financier et directeur général adjoint.

(AOF) - MRM, société foncière spécialisée dans l’immobilier de commerce, annonce que le Conseil d’administration réuni ce jour a pris acte de la démission de son président, François de Varenne, en sa qualité d’administrateur et a décidé de coopter Louis Bourrousse pour le remplacer. François de Varenne était administrateur et président du Conseil de MRM depuis l'opération de recapitalisation qui a permis à Scor SE de devenir actionnaire majoritaire de MRM en 2013.

