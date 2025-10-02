MRC Global chute après que Susquehanna l'a fait passer à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 octobre - ** Les actions du distributeur mondial d'équipements énergétiques MRC Global MRC.N chutent de 1,5 % à environ 14,3 $ en pré-commercialisation
** Susquehanna réduit la note de l'action de "positive" à "neutre"
** Cela fait suite à l'acquisition de MRC par DNOW DNOW.N pour un montant de 1,5 milliard de dollars .
** Les actionnaires de MRC détiendront ~43% de la nouvelle entité
** Le PT médian de trois courtiers couvrant l'action est de 16 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de près de 14% depuis le début de l'année
