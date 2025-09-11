Mr.Bricolage veut simplifier son organigramme actionnarial
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 09:00
Préalablement, SIMB absorberait SIFA (qui détient elle-même 4,75% du capital et 5,82% des droits de vote de Mr.Bricolage). Ces sociétés sans activité opérationnelle propre détiennent essentiellement pour actif les titres de Mr.Bricolage.
À l'issue de ces opérations, la société ANPF qui regroupe les adhérents actionnaires du Groupe Mr.Bricolage, détiendrait en direct le contrôle de la société Mr.Bricolage qu'elle détenait préalablement par l'intermédiaire des sociétés SIMB et SIFA.
À ce stade, il est envisagé de soumettre l'opération d'absorption de SIMB à l'AG des actionnaires de Mr.Bricolage au mois de décembre prochain. Les modalités de cette fusion seront communiquées ultérieurement.
Valeurs associées
|7,8400 EUR
|Euronext Paris
|+2,08%
