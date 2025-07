Mr.Bricolage: nouveau président du conseil élu information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Après son élection en tant que président de l'ANPF le 22 juin, Mr.Bricolage indique que Didier Julien a été élu en qualité de président du conseil d'administration, succédant à Paul Cassignol qui occupait ce poste depuis 2015.



Entrepreneur engagé du réseau Mr.Bricolage, Didier Julien a bâti en 14 ans un groupe composé d'une quarantaine de sociétés. Il dirige 15 points de vente Mr.Bricolage, situés notamment à Paris et en Normandie.



'Il a été en tant que vice-président un acteur clé de la transition de gouvernance engagée depuis 18 mois au sein du groupe, aux côtés de Paul Cassignol et du conseil d'administration', ajoute le groupe de distribution.





