Mr.Bricolage: mise en place de deux expérimentations information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - Mr.Bricolage annonce la mise en place de deux expérimentations afin 'de renforcer l'attractivité de l'offre proposée aux clients et d'améliorer la rentabilité de ses magasins grâce à une offre mieux valorisée et plus compétitive'.



D'une part, le groupe testera dès l'année prochaine la distribution d'une sélection de marques propres de Kingfisher au sein de son réseau. Cette gamme viendra compléter son offre actuelle, notamment celle de la marque propre Inventiv.



D'autre part, il prévoit de convertir un magasin Mr.Bricolage en franchise Brico Dépôt. Ce test portera sur un unique point de vente répondant à des critères très spécifiques compatibles avec le concept Brico Dépôt, et fera l'objet d'un accompagnement dédié.





