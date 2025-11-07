MPS va présenter un plan après l'achat de Mediobanca, hausse surprise du bénéfice au T3

Monte dei Paschi di Siena (MPS) a affiché vendredi une hausse surprise de son bénéfice au troisième trimestre et annoncé la présentation prochaine d'une nouvelle stratégie au début de 2026.

MPS, qui a été sauvé par l'État italien en 2017 et reprivatisé avec succès, laissant Rome avec une participation de seulement 4,9%, a finalisé le rachat de sa concurrente Mediobanca en septembre.

MPS intégrera les résultats de Mediobanca dans ses bénéfices à partir du 1er octobre, a-t-elle précisé.

Le bénéfice net pour les trois mois allant jusqu'à septembre s'est élevé à 474 millions d'euros, en hausse par rapport aux 407 millions de l'année précédente et bien au-dessus du consensus des analystes qui attendaient 366 millions d'euros.

Les revenus sont restés globalement stables en glissement annuel, à environ un milliard d'euros, l'augmentation des revenus de transactions et des commissions nettes ayant été compensée par la baisse des taux d'intérêt qui a pesé sur les revenus des prêts.

Les analystes s'attendaient à une baisse des revenus à 973 millions d'euros.

