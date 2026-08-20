MPS approuve des offres sur Banco BPM et Banca Generali pour contrer l’OPA d’Intesa

Le conseil d'administration de Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI a approuvé jeudi les offres sur Banco BPM BAMI.MI et sur le gestionnaire de patrimoine Banca Generali BGN.MI , afin de contrer l'offre publique d'achat (OPA) de 36 milliards d'euros lancée par son grand rival Intesa Sanpaolo ISP.MI , a indiqué une source proche du dossier.

Le conseil d'administration a apporté un soutien majoritaire, et non unanime, à la proposition du directeur général Luigi Lovaglio, ont rapporté les médias italiens.

MPS avait déjà envisagé un accord potentiel avec Banco BPM pour contrecarrer le rachat par Intesa, mais les deux banques ont annoncé le 31 juillet qu’elles mettaient fin à leurs discussions après que le principal investisseur de BPM, le Crédit Agricole CAGR.MI a exprimé son désaccord sur le projet.

Les analystes avaient suggéré que MPS pourrait s’appuyer sur un actif acquis lors du rachat de Mediobanca en 2025, à savoir une participation de 13% dans Generali GASI.MI , le plus grand assureur italien, ou puiser dans ses propres réserves de trésorerie afin d’améliorer le rendement pour ses actionnaires et de contrer l’offre en numéraire de 3 milliards d’euros proposée par Intesa.

La participation dans Generali vaut 8,5 milliards d’euros aux cours actuels du marché.

Selon le quotidien MF, 4% de Generali pourraient être distribués aux actionnaires de MPS. Un représentant de MPS a refusé de commenter avant la publication d’un communiqué officiel.

Intesa prévoit de conserver Mediobanca, la participation dans Generali et environ la moitié du réseau d’agences de MPS, l’autre moitié devant être cédée pour répondre aux exigences antitrust.

Luigi Lovaglio a critiqué ce plan, estimant qu’il détruirait de la valeur, tandis que la présidente du Conseil italienne, Giorgia Meloni, a exprimé l’espoir que MPS ne soit pas "démantelée", tout en insistant sur le fait que le gouvernement ne joue aucun rôle actif.

L’offre non sollicitée en numéraire et en actions lancée par Intesa en juin a marqué la dernière étape d’une vague de consolidation qui a redessiné le paysage bancaire italien au cours des 21 derniers mois.

(Reportage Valentina Za, Andrea Mandala et Giulio Pioavaccari, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)