MP Materials accroît ses gains, la Deutsche Bank devenant optimiste sur l'évaluation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions de MP Materials MP.N sont en hausse de 5,5 % en pré-marché à 61,80 $ après que Deutsche Bank ait relevé sa recommandation pour le mineur de terres rares de "conserver" à "acheter", citant l'évaluation

** Le courtier augmente son objectif de cours de 3 $ à 71 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 21 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** MP représente désormais une opportunité d'achat pour les investisseurs souhaitant s'exposer aux minéraux critiques et à la thématique des terres rares à moyen et long terme, a écrit la Deutsche Bank dans une note à ses clients.

** La Deutsche Bank voit "un chemin de croissance clair à l'avenir", soulignant le soutien du gouvernement américain à un prix plancher élevé de 110 $/kilogramme, la croissance des volumes par le raffinage lourd, la fabrication d'aimants et le recyclage, "plaçant MP dans une position stratégique et unique"

** Le nouvel objectif de cours est basé sur un multiple de 18x (contre 20x précédemment) l'EBITDA estimé pour 2028 de 607 millions de dollars, en hausse par rapport à sa prévision précédente de 495 millions de dollars, en raison de l'hypothèse concernant le stock de soutien du prix plancher, a déclaré Deutsche ** Les actions de MP ont clôturé vendredi en hausse de près de 13 % après que la société ait déclaré tard jeudi que sa perte nette du troisième trimestre s'était creusée en raison de l'arrêt des ventes aux clients chinois dans le cadre de son accord avec le gouvernement américain , bien que sa perte ajustée par action de 10 cents ait battu les attentes des analystes qui tablaient sur une perte de 18 cents par action.

** Sur 15 sociétés de courtage couvrant MP, la répartition des recommandations est de 11 "achat fort" ou "achat", 4 "conserver"; l'objectif de cours médian est de 79,50 $, selon LSEG

** Jusqu'à la clôture du vendredi, les actions ont augmenté de ~276% depuis le début de l'année