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Violences sexuelles: Patrick Bruel en garde à vue
information fournie par AFP 08/06/2026 à 09:54

Le chanteur Patrick Bruel le 10 décembre 2024 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le chanteur Patrick Bruel le 10 décembre 2024 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le chanteur Patrick Bruel a été placé en garde à vue lundi matin dans le cadre d'une enquête pour violences sexuelles "qui concernent à ce stade 13 victimes" présumées, a indiqué le parquet de Nanterre dans un communiqué, confirmant une information de franceinfo.

L'enquête en cours "porte sur les faits (dénoncés par) trois femmes mettant en cause Patrick Bruel pour des faits d'agressions sexuelles et de tentatives de viol" entre 1997 et 2001, a ajouté le parquet, ainsi que pour "des faits de viol ou tentatives de viol, agressions sexuelles et harcèlement" dénoncés ensuite par d'autres femmes.

Patrick Bruel "avait depuis plusieurs semaines fait savoir qu'il était à la disposition de la justice, pour pouvoir enfin répondre dans le cadre de la procédure judiciaire, devant l'autorité compétente", ont réagi dans un communiqué ses avocats Christophe Ingrain, Céline Lasek et Fanny Colin.

"Il répondra à toutes les questions des enquêteurs, transmettra tous les éléments nécessaires à démontrer son innocence", ont-ils poursuivi.

Le parquet de Nanterre a également précisé dans son communiqué que le procureur de Saint-Malo s'était dessaisi à son profit le 29 mai 2026 "des faits de viol reprochés à Patrick Bruel et commis à Dinard en 2012 sur une femme âgée de 32 ans au moment des faits".

Il sera aussi question lors de sa garde à vue d'"une dénonciation officielle émanant des autorités belges le 1er juin 2026 et portant sur des faits de viol et agression sexuelle commis en 2010 à Bruxelles, imputés à Patrick Bruel par une femme alors âgée de 40 ans".

Sous pression, la star française de 67 ans a annoncé l'annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée, qui devait commencer mi-juin à Paris avant de l'emmener dans les festivals.

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