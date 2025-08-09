Movano Inc devrait afficher une perte de 70 cents par action

* Movano Inc MOVE.OQ MOVE.O devrait publier ses résultats le 8 août (estimés) pour la période se terminant le 31 mars 2025

* La société basée à Pleasanton en Californie devrait déclarer un chiffre d'affaires de 3,875 millions de dollars, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Movano Inc est une perte de 70 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Movano Inc est de 30,00 $, soit environ 98% au-dessus de son dernier cours de clôture de 0,61 $

8 août - Ce résumé a été généré par machine le 8 août à 22:29 GMT.