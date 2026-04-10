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MOUVEMENTS-UBS recrute Singla de Citi pour diriger la banque d'investissement dans la fintech
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 17:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

UBS recrute Rahul Singla en tant que responsable mondial de la technologie financière auprès de Citigroup, selon une note interne consultée par Reuters.

Rahul Singla devrait rejoindre UBS en août. Il sera basé à New York et rendra compte à Vik Hebatpuria. Chez Citi, il a occupé le poste de responsable de la technologie financière en Amérique du Nord, selon la note. Un porte-parole d'UBS a confirmé le contenu de la note.

UBS a été le chef de file de certaines introductions en bourse récentes dans le secteur de la fintech, comme Klarna, Chime, Noba et eToro.

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