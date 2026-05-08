MOUVEMENTS-Selon certaines sources, un important négociant en distillats quitte Gunvor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la société refusant de commenter (paragraphe 2); détails sur les résultats du premier trimestre (paragraphe 5) par Georgina McCartney, Arathy Somasekhar et Liz Hampton

Zak Banks, négociant en distillats basé à Houston, quitte la société mondiale de négoce de matières premières Gunvor GGL.UL , ont déclaré vendredi trois sources à Reuters. La raison de son départ n'était pas claire. Gunvor a refusé de commenter, tandis que Banks n'a pas pu être joint pour commenter. Le négociant en matières premières basé en Suisse a enregistré une chute de 85% de son bénéfice net en 2025, à 104 millions de dollars, selon les résultats financiers publiés en avril. Cette forte baisse est survenue alors que les employés de Gunvor ont procédé à un rachat de l'entreprise par ses cadres afin de remplacer l'ancien directeur général et cofondateur Torbjorn Tornqvist par le directeur pour les Amériques, Gary Pedersen, à la fin de l'année dernière. Pedersen a déclaré que la société avait déjà réalisé l'équivalent de son bénéfice brut pour 2025, soit 1,63 milliard de dollars, au premier trimestre 2026, après ce qu'il a qualifié de reprise de la “volatilité constructive” à la fin de l'année dernière. Gunvor est l'une des plus grandes sociétés de négoce de pétrole au monde, achetant et vendant chaque jour l'équivalent de 3% de l'approvisionnement mondial en pétrole.