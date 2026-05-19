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MOUVEMENTS-Rothschild recrute Lucy Baldwin, anciennement chez Citi, au poste de directrice mondiale des actions
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 14:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rothschild & Co a nommé mardi Lucy Baldwin au poste de directrice mondiale des actions, chargée de diriger les activités de vente et de transactions, de recherche et d'accès aux entreprises.

Mme Baldwin vient de Citigroup, où elle a occupé des postes de direction dans les domaines de la recherche mondiale et des plateformes de marché. Avant de rejoindre Citi, elle a travaillé chez Credit Suisse et Bank of America Merrill Lynch.

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