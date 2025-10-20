MOUVEMENTS-PIMCO embauche Lotfi Karoui, ancien stratège en chef du crédit de Goldman Sachs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société obligataire américaine PIMCO a annoncé lundi qu'elle avait embauché Lotfi Karoui, ancien stratège en chef du crédit de Goldman Sachs, en tant que directeur général et stratège de crédit multi-actifs.

Lotfi Karoui a travaillé chez Goldman Sachs pendant 18 ans. Il travaillera avec les gestionnaires de portefeuille de PIMCO sur les marchés du crédit public et privé, a indiqué la société californienne dans un communiqué. Les récentes faillites d'entreprises liées à l'automobile et les pertes émergentes dans les banques et les fonds ont alimenté les inquiétudes concernant les risques cachés sur le marché du crédit américain, incitant les investisseurs à examiner de plus près les dettes à risque.