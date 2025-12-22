MOUVEMENTS-Paul Burdiss, directeur général de Zions Bank, prendra sa retraite à la fin de 2025

Zions Bancorporation ZION.O a déclaré lundi que Paul Burdiss, directeur général de Zions Bank, prendra sa retraite à la fin de 2025 et que Natan Callister, cadre de la banque commerciale, devrait lui succéder.

Burdiss a rejoint Zions Bancorp en 2015 en tant que directeur financier et a pris la tête de la division bancaire de Zions en avril 2024. Il consultera la société au cours des prochains mois pendant la transition, a déclaré la société.

Le nouveau directeur général, Natan Callister, occupe actuellement le poste de vice-président exécutif et de directeur exécutif de Commercial Banking à Zions Bank. Avant de rejoindre la société, il a occupé des postes à responsabilité chez Wells Fargo.