MOUVEMENTS-Mercer, propriété de Marsh, nomme Astolfi à la tête de la gestion de fortune en Italie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le courtier en assurance et conseiller en risques Marsh, coté à New York, a annoncé vendredi la nomination de Matteo Astolfi au poste de responsable de la gestion de patrimoine pour l'Italie au sein de son unité Mercer.

Matteo Astolfi rendra compte à Marco Valerio Morelli, directeur général de Mercer Italie, et travaillera en étroite collaboration avec Luca De Biasi, directeur général de Mercer Italia SIM, afin d'associer plus étroitement les opérations de gestion de patrimoine et d'actifs de Mercer.

"La gestion institutionnelle d'actifs et la gestion de patrimoine évoluent profondément en raison des changements sur les marchés financiers et des besoins des investisseurs, ce qui accroît l'importance des modèles sur mesure et de la prise de décision ciblée", a déclaré M. Astolfi à la suite de sa nomination.

M. Astolfi a précédemment dirigé les activités de Capital Group en Italie et en Grèce en tant que directeur général et responsable du groupe de clients.

Après avoir débuté sa carrière au sein du cabinet de conseil KPMG, il a occupé des postes au sein de CreditRolo Gestioni SIM, qui est ensuite devenu Pioneer Investments, et de M&G Investments, où il a également été directeur national pour l'Italie et la Grèce.

Jeudi, Mercer a annoncé qu'elle avait accepté d'acheter l'entreprise espagnole AltamarCAM, un gestionnaire d'actifs spécialisé dans les marchés privés avec 20 milliards d'euros (23,14 milliards de dollars) d'actifs, y compris une participation de 40 % détenue par la société de capital-investissement Permira.

Mercer fournit actuellement des services de conseil sur des actifs d'une valeur d'environ 16 000 milliards de dollars et gère 692 milliards de dollars d'actifs. (1 dollar = 0,8643 euro)