MOUVEMENTS-Mattarella, directeur de la Bank of America pour l'Italie, quittera son poste en février

Le patron de Bank of America

BAC.N en Italie, Nino Mattarella, devrait quitter son poste début 2026 après plus de huit ans passés au sein de la banque américaine, selon une note interne consultée par Reuters.

La note de Bernie Mensah, président de l'activité internationale de BofA, indique que Mattarella l'a informé de sa décision de quitter l'entreprise. La note ne donne pas les raisons de cette décision.

Un nouveau directeur national pour l'Italie sera annoncé en temps voulu, Mattarella restant au sein de la banque jusqu'en février afin d'assurer une transition en douceur, a déclaré Mensah.

Mattarella, qui travaillait auparavant chez Goldman Sachs, a rejoint BofA en 2017 et était directeur national ainsi que responsable de la banque de financement et d'investissement pour l'Italie.