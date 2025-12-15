MOUVEMENTS-Le président mondial de la banque d'investissement de J.P. Morgan va prendre sa retraite, selon une note de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président mondial de la banque d'investissement de J.P. Morgan JPM.N , Jamie Grant, envisage de prendre sa retraite au début de l'année prochaine après plus de quatre décennies passées au sein de la banque de Wall Street, selon une note interne dont Reuters a pris connaissance lundi.

M. Grant, qui a rejoint la société en 1980, a contribué à l'essor initial de la banque d'investissement, en conseillant les clients américains et européens sur la levée de capitaux sur le marché des euro-obligations et en contribuant au développement des produits dérivés sur les taux d'intérêt mondiaux, selon la note.

Bloomberg News a été le premier à annoncer le départ à la retraite de M. Grant.

Selon la note, il a ensuite contribué à la mise en place de l'activité actions de J.P. Morgan aux États-Unis, en travaillant avec les décideurs politiques lors des changements réglementaires qui ont suivi l'abrogation de la loi Glass-Steagall, et a supervisé la première introduction en bourse de la société ainsi que la souscription d'actions.

Après la fusion de J.P. Morgan avec Chase, M. Grant a dirigé la banque d'investissement dans les secteurs de la consommation, de la vente au détail et de la santé. Nommé président mondial de la banque d'investissement en 2013, il a conseillé sur les fusions et les transactions financières, selon la note.