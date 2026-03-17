MOUVEMENTS-JPMorgan recrute Zhang, un vétéran de Goldman, comme co-responsable de la banque d'investissement en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yantoultra Ngui et Kane Wu

JPMorgan Chase JPM.N a recruté Yi Zhang de Goldman Sachs GS.N en tant que coresponsable de la banque d'investissement en Chine, dans le cadre d'une série d'embauches visant à renforcer ses activités bancaires en Asie, selon une note interne consultée mardi par Reuters.

Zhang rejoindra la banque au cours de l'été et travaillera aux côtés de Michelle Wang, qui reste coresponsable de la banque d'investissement en Chine, selon le mémo.

Un porte-parole de JPMorgan a confirmé le contenu de la note interne, ajoutant que la banque a procédé à plus d'une douzaine d'embauches dans la banque d'investissement au cours de l'année écoulée.

Ces mouvements interviennent alors que l'augmentation du nombre d'introductions en bourse à Hong Kong et l'activité soutenue des fusions et acquisitions au Japon et en Australie ont stimulé la demande de talents dans la région.

Zhang a récemment dirigé la couverture du secteur industriel chinois chez Goldman Sachs et apporte 22 ans d'expérience dans la banque d'investissement, selon le mémo.

Goldman Sachs s'est refusé à tout commentaire.Zhang n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire via LinkedIn.

L'actuel co-responsable de la banque d'investissement en Chine de JPMorgan, David Lau, assumera un rôle régional plus large en tant que vice-président de la banque d'investissement pour l'Asie-Pacifique, selon la note de service.

Lau dirigera la couverture de certains des principaux clients de la banque basés à Hong Kong, approfondira les liens avec les régulateurs de Hong Kong et continuera à superviser la pratique de la banque en matière de soins de santé dans la région Asie-Pacifique, selon le mémo.

En décembre, JPMorgan a embauché Yu Chikami, un autre ancien de Goldman, comme co-responsable de la banque d'investissement au Japon.

En 2025, la banque a également recruté Jane Wu , en tant que responsable de la banque d'investissement dans le secteur de la santé en Chine, et Dragi Ristevski, qu'elle a débauché de Macquarie pour devenir coresponsable du secteur industriel général et responsable des sponsors financiers pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Les banques de Wall Street, dont Morgan Stanley et Citi , ont toutes embauché pour faire face à un flux de transactions de plus en plus exigeant.

Reuters a rapporté en août 2025 que JPMorgan avait embauché plus de 300 banquiers entre janvier et avril dans son unité bancaire mondiale.