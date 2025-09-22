MOUVEMENTS-JPMorgan recrute des banquiers seniors pour développer la banque d'investissement pour les entreprises de taille moyenne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N a embauché trois banquiers seniors lundi afin de renforcer son équipe de banque d'investissement pour les entreprises de taille moyenne et d'étendre sa présence dans le domaine des transactions.

Rohan Juneja, Ryan Lake et Lauren Vitale rejoindront une équipe de plus de 250 banquiers dédiés aux entreprises et investisseurs de taille moyenne, a indiqué la banque. L'unité a conclu plus de 175 transactions sur des entreprises de taille moyenne depuis le début de l'année 2025, dans un contexte de volatilité accrue des marchés.

Juneja, qui travaillait auparavant chez Jefferies, sera basé à New York en tant que directeur général, en charge des clients du secteur des médias et de la communication.

Lake, qui travaillait dernièrement chez Arlington Capital Advisors, a rejoint l'équipe en tant que directeur général. Il sera basé à Phoenix et s'occupera des sociétés de boissons alcoolisées et non alcoolisées.

Vitale, qui travaillait auparavant chez Lincoln International, a été nommée directrice exécutive à Chicago et se concentrera sur l'éducation et les services aux entreprises au sens large.

"Les entreprises et les investisseurs de taille moyenne sont des acteurs essentiels de notre économie nationale, car ils stimulent l'innovation, créent des emplois et fournissent des services essentiels", a déclaré John Richert, responsable mondial de la banque d'investissement pour les entreprises de taille moyenne chez JPMorgan.

"Nous avons augmenté notre équipe de 40 % au cours de l'année écoulée afin de pouvoir proposer à nos clients les solutions sur mesure et l'expertise sectorielle dont ils ont besoin"

En juillet, la banque a dépassé les estimations en ce qui concerne le bénéfice du deuxième trimestre, les frais de banque d'investissement ayant augmenté de 7 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars, grâce à la croissance des fusions et acquisitions et de l'émission de titres de créance.

La banque a également engagé récemment Max Barrett en tant que directeur général pour les ressources naturelles et Carl Torrillo en tant que directeur général à New York pour couvrir les sociétés de biens d'équipement.