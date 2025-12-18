MOUVEMENTS-JPMorgan nomme Matt Tartaglia au poste de responsable mondial des services de conseil aux administrateurs, selon une note de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase & Co JPM.N nomme Matt Tartaglia au poste de responsable mondial des services de conseil aux administrateurs (DAS), basé à New York, selon un mémo consulté par Reuters jeudi.

La note envoyée par Anu Aiyengar, responsable mondiale du conseil et des fusions-acquisitions, indique que Tartaglia, qui lui rendra compte, apporte plus de 25 ans d'expérience en matière de leadership.

Dans son nouveau rôle, Tartaglia dirigera les efforts visant à unifier la pratique de DAS et à faire progresser sa stratégie mondiale.

Fondé en 2016, DAS a construit un réseau d'environ 10 000 administrateurs et cadres supérieurs, fournissant des informations sur la gouvernance, un soutien à la recherche de conseils d'administration et une connectivité pour les clients.

Tartaglia a récemment occupé le poste de directeur des revenus au sein du réseau communautaire privé World 50, où il a dirigé la stratégie commerciale de sa communauté mondiale de PDG, d'administrateurs et de cadres supérieurs du Fortune 500.

Il a également été directeur du développement d'une autre communauté privée de cadres , le réseau G100, a occupé des postes de direction au sein de la société d'intelligence économique L2 et a passé plus de dix ans chez Deloitte, selon la note de service.

Jessica McIntosh et Louise Bennetts continueront à superviser respectivement l'Amérique du Nord et la région EMEA, sous la responsabilité de Tartaglia, comme l'indique la note.

Aiyengar a déclaré dans la note que l'expertise de Tartaglia en matière de dynamique de gouvernance, de besoins stratégiques des administrateurs et de réseaux de pairs contribuerait à renforcer l'influence de l'entreprise et à offrir une plus grande valeur ajoutée à ses clients.