MOUVEMENTS-JPMorgan nomme Jerry Lee présidente mondiale de la banque d'investissement, selon une note de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant de Wall Street JPMorgan Chase

JPM.N a nommé Jerry Lee, un vétéran du secteur, au poste de présidente mondiale de la banque d'investissement, selon une note interne dont Reuters a pris connaissance vendredi.

Cette nomination intervient alors que les banquiers du monde entier anticipent un rebond des transactions au cours du second semestre de l'année , malgré les différends tarifaires et les obstacles réglementaires.

Les analystes s'attendent à ce que 2026 soit une année exceptionnelle pour les banques d'investissement, car la détente des taux, la reprise des marchés et le regain de confiance des entreprises stimulent les fusions et les levées de capitaux.

Lee commencera à travailler pour la plus grande banque américaine en termes d'actifs au cours du premier trimestre de l'année prochaine, après avoir passé 19 ans chez sa rivale Goldman Sachs GS.N .

Il a récemment occupé le poste de responsable mondial des services bancaires biopharmaceutiques et des services bancaires d'investissement dans le secteur de la santé chez Goldman.

La banque d'investissement reste une source de profit importante pour les prêteurs, les honoraires liés aux conseils sur les fusions et à la souscription de levées de fonds figurant souvent parmi leurs sources de revenus les plus lucratives pendant les périodes de forte activité commerciale.

Lee, qui a été promu associé chez Goldman en 2020, a conseillé plus de 300 milliards de dollars de fusions et d'acquisitions annoncées, selon le mémo.