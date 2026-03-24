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MOUVEMENTS-JP Morgan nomme Rahul Badhwar senior country officer pour l'Inde, selon une note interne
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 12:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de la banque au paragraphe 3)

La banque JP Morgan JPM.N a nommé Rahul Badhwar au poste de senior country officer pour l'Inde, selon une annonce interne examinée par Reuters.

Badhwar prendra la tête des opérations en Inde en remplacement de Kaustubh Kulkarni, qui a quitté la banque en septembre 2025 pour rejoindre Citibank.

Un porte-parole de JP Morgan India a confirmé la nomination en réponse à un courriel de Reuters.

M. Badhwar était jusqu'à présent responsable mondial des ventes aux entreprises, des marchés et des services de titres chez HSBC à Londres.

Il prendra ses nouvelles fonctions, basées à Mumbai, en juillet, selon la note interne.

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