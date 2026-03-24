MOUVEMENTS-JP Morgan nomme Rahul Badhwar senior country officer pour l'Inde : annonce interne

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La banque JP Morgan JPM.N a nommé Rahul Badhwar au poste de senior country officer pour l'Inde, selon une annonce interne consultée par Reuters.

Badhwar prendra la direction des opérations en Inde, succédant à Kaustubh Kulkarni, qui a quitté la banque en septembre 2025 pour rejoindre Citibank.

Le porte-parole de JP Morgan pour l'Inde n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Badhwar était dernièrement responsable mondial des ventes aux entreprises, des marchés et des services de titres chez HSBC à Londres.

Il prendra ses nouvelles fonctions, basées à Mumbai, en juillet, selon la note interne.