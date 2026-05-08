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MOUVEMENTS-ExxonMobil procède à un remaniement de sa direction en Asie et nomme un nouveau président pour la Chine
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 09:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ExxonMobil XOM.N a nommé Koh Tze San au poste de président d'ExxonMobil China à compter de ce mois-ci, alors que le géant pétrolier américain procède à une réorganisation de sa structure de direction régionale, selon un communiqué publié vendredi par la société.

* M. Koh, qui continuera d'exercer ses fonctions de président d'ExxonMobil China Gas, succède à Jean-Marc Taton, qui a été nommé président d'ExxonMobil Asia Pacific à Singapour, selon un message publié sur le compte WeChat officiel d'ExxonMobil China.

* M. Koh possède plus de 30 ans d'expérience commerciale et opérationnelle à l'international et a occupé des postes de direction à Singapour, au Canada, aux États-Unis et en Chine dans les secteurs de l'amont, de l'aval et de la chimie, ainsi que dans les affaires publiques et gouvernementales, selon ce message.

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