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MOUVEMENTS-Départ du responsable mondial de la gestion des risques de marché et de transaction de Suncor, selon certaines sources
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 20:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des détails sur l'arrivée de Ray Sick chez NextEra Energy dans les paragraphes 3 et 4) par Georgina McCartney et Arathy Somasekhar

Le responsable mondial de la gestion des risques de marché et de transaction chez le producteur de pétrole canadien Suncor Energy SU.TO est sur le point de quitter l'entreprise, ont indiqué deux sources vendredi.

Ray Sick occupe cette fonction chez Suncor depuis février 2023, selon son profil LinkedIn.

Il rejoindra l'entreprise de services publics NextEra Energy

NEE.N , ont indiqué deux sources. Ray Sick jouera un rôle de premier plan dans la division des risques, a ajouté l'une des sources.

Suncor et NextEra n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Ray Sick n'a pas répondu à une demande de commentaire via LinkedIn.

Ray Sick quittera Suncor après presque six ans de service.

Dans ses dernières fonctions, Ray Sick s'occupait du pétrole brut, des produits raffinés, des produits chimiques, de l'électricité, du gaz naturel et des crédits environnementaux, et était basé à Houston, selon LinkedIn. Il était auparavant directeur des risques liés au pétrole brut et aux produits à l'échelle mondiale.

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SUNCOR ENERGY
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