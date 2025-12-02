MOUVEMENTS-Citigroup embauche une cadre de BofA pour renforcer son activité de courtage de premier ordre, selon une source

Citigroup C.N a embauché Jillian Snyder, une cadre de Bank of America, en tant que responsable des introductions de capitaux pour l'Amérique du Nord, a déclaré une personne au courant de l'affaire.

Snyder supervisera l'équipe qui aide les clients des fonds spéculatifs à les mettre en relation avec des investisseurs, un service considéré comme de plus en plus précieux, soulignant l'investissement continu de Citi dans l'expansion de son activité de services de premier ordre, a déclaré la personne.

Le boom de l'activité de courtage de premier ordre a permis aux grandes banques américaines de réaliser de solides bénéfices au troisième trimestre, ce qui a incité les prêteurs à se disputer les parts de marché. Jane Fraser, directrice générale de Citigroup, a déclaré précédemment que la banque doublait ses efforts dans le domaine des services de prêts de premier ordre, étant donné le potentiel de croissance des revenus de cette activité.

Snyder revient chez Citi après avoir travaillé pour la banque de 2008 à 2015 à New York.

Elle arrive de Bank of America, où elle a passé plus de sept ans en tant que membre senior de l'équipe de stratégie de capital en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, a déclaré la personne.

Plus récemment, elle a occupé le poste de directrice générale et de responsable de l'équipe de stratégie de capital de la région APAC.

Auparavant, elle a occupé des postes de responsable du marketing et des relations avec les investisseurs au sein du fonds spéculatif Riverloft Capital et de la société de capital-investissement immobilier Mast Capital.