MOUVEMENTS-Citi recrute Klaus Hessberger, ancien de Lazard, pour codiriger son nouveau groupe dédié aux investisseurs financiers

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Citigroup C.N a recruté Klaus Hessberger, un vétéran de la banque d'investissement, pour codiriger sa nouvelle division "Financial and Strategic Investors" (FSI), selon une note interne consultée vendredi par Reuters.

Le géant bancaire remplace son groupe Global Asset Managers (GAM) par la division FSI, qui se concentrera sur les sponsors financiers, les fonds souverains et les family offices, indique la note de service rédigée par Vis Raghavan, directeur des services bancaires et vice-président exécutif de Citi.

Klaus Hessberger, qui est actuellement co-directeur mondial du groupe Financial Sponsors de Lazard LAZ.N , codirigera FSI depuis Londres avec les actuels dirigeants de GAM pour l'Amérique du Nord, Michael Marcus et Michael Quadrino, selon la note.

L'actuel responsable de GAM, Ashu Khullar, quittera ses fonctions et explorera d'autres postes de direction au sein de l'entreprise, ajoute la note.

Le banquier d'affaires entrant, Klaus Hessberger, possède plus de trente ans d'expérience dans le secteur, dont vingt-cinq ans chez JP Morgan JPM.N où il a occupé plusieurs postes de direction.

En outre, la note indique que Citi mettra en place une division "Global Infrastructure Coverage" en tant que secteur vertical indépendant dirigé par Todd Guenther, un collaborateur de longue date, dans un contexte d'activité exceptionnelle dans le domaine des infrastructures.