MOUVEMENTS-Citi recrute Henning Wagner de la Deutsche Bank pour diriger la couverture des sociétés privées en Allemagne et en Autriche

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Citigroup C.N a embauché Henning Wagner en tant que responsable de la couverture des sociétés privées pour l'Allemagne et l'Autriche, a déclaré la banque dans un mémo vu par Reuters, ajoutant qu'il rejoindrait Citi en provenance de Deutsche Bank DBKGn.DE au troisième trimestre.

Cette nomination "reflète l'engagement continu de Citi à approfondir notre couverture et à augmenter notre part de portefeuille", a déclaré Citi dans le mémo. "Nous voyons un potentiel significatif sur les marchés allemand et autrichien dans la couverture des grandes entreprises privées ainsi que de leurs propriétaires."